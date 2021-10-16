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Karşıyaka filede Sivrihisarspor'u ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka filede Sivrihisarspor'u ağırlıyor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk haftada deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 mağlup eden Karşıyaka yarın evinde Sivrihisar'ı konuk edecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk haftada deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 mağlup eden Karşıyaka yarın evinde Sivrihisar'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. İlk maçında Generali Sigorta Sakarya Voleybol'a 3-0 yenilen Göztepe ise aynı saatte deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


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