Karşıyaka'da Taşyürek teşhisi koydu

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son sıradaki Karabükspor'dan sonra sezonun ikinci galibiyetini yine düşme hattındaki Ceyhanspor'u iç sahada 1-0 yenerek alan Karşıyaka'da takımını ilk maçına çıkaran teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan güzel olsa da oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi. Geçen sezon 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden sarkan 2 maçlık cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden tecrübeli teknik adam, "Daha önce bu ligde görev yaptım. Kariyerimdeki 5 Play-Off'tan biri Kırıkhanspor'daydı. Beklentim düşüktü ama ligin seviyesi çok düşmüş. Karşıyaka'yla anlaşmadan geçen çarşamba günü oynanan maçları canlı takip ettim. Grupta 9 maçın tamamı uzun süre golsüz berabereydi. Biz rakiplerin oynadığı topa bakmadan futbolun doğrularını yapmalıyız" dedi.

Takım halinde ilk kez antrenman yapma fırsatı bulduklarını belirten Taşyürek, "Tempomuzu artırmamız gerekiyor. Kötü oynayan, yürüyecek hali olmayan Ceyhanspor'a kazara 1 gol atabildik. Gol yollarında sıkıntılarımız var. Arkamız çok açık, bloklarımız çok kopuk. Önde çoğalamıyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Bunları takım halinde doğruları yaparak aşacağız. Antrenör dokunuşu için çalışmak lazım. Futbol sonuç oyunu, kısa zamanda sonuç almalıyız. Devreye kadar maksimum puanı toplamalıyız. Takım geride kalan haftalarda dibi görmüş, artık yükselme zamanı" diye konuştu. "Büyük camiaların ligi olmaz" diyen Taşyürek, "Ben 1'inci Lig'den buraya gelirken 3'üncü Lig'e değil Karşıyaka'ya geldim. Bu ligden mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Burası Karşıyaka gibi bir camianın yeri değil" şeklinde konuştu.

?Ligde şimdiye kadar iç saha maçlarını akşam saatlerinde oynayan Karşıyaka'da 31 Ekim Pazar günü yapılacak Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesini saat 19.00'dan rakipten de onay alarak 14.00'e aldırdığını söyleyen Ahmet Taşyürek, "İzmir Atatürk Stadı'nda zaten seyir zevki çok kötü. Bunun üzerine kötü sonuçlar geç saatteki maçlarda taraftarı tribünden uzaklaştırmış. İnşallah bu stattaki son maçımızı Karaköprü'yle oynayıp kasım ayıyla birlikte modern, tribünleri sahaya yakın Bornava Stadı'nda taraftarımızla yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.