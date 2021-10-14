Karşıyaka'da Taşyürek imzalıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki kötü gidişin ardından teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayırıp ardından dün oynadığı Gümüşhanespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka'da teknik direktör arayışında Ahmet Taşyürek'in adı ön plana çıktı. Sezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırıp 12 takviye yapan Kaf-Kaf, 7 maçta 7 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalırken, yönetim bir an önce yeni teknik direktörü belirlemek için harekete geçti.

Yeşil-kırmızılılar son olarak geçen yıl TFF 1 'inci Lig'de Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Taşyürek'i liste başına alıp görüşmelerde büyük oranda anlaştı. Tecrübeli teknik adam, imza atıp Kaf-Kaf'ın yeni teknik patronu olarak pazar günü Ceyhanspor maçına çıkacak. Ahmet Taşyürek, kariyerinde daha önce Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor ve Şanlıurfaspor'u da çalıştırdı. Taşyürek, Hatayspor'a 3 kez 2'nci Lig'de Play-Off oynatıp, 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıdığı Ümraniyespor'u 1'inci Lig'de de zirve yarışına ortak etti.

ZORLU DEPLASMANDA PUAN TESELLİSİ

Teknik direktür Cüneyt Biçer'le yollarını Gümüşhanespor maçından önceki gün ayıran Karşıyaka, deplasmana antrenörsüz gitti. Takımı sahaya sportif direktör Atilla Güneş çıkarırken, futbolcuları maç öncesi kulüp doktoru ısındırdı. Kaleci antrenörü olmadığı için kaleciler maç başlamadan birbirlerini çalıştırdı. Play-Off hattındaki rakibi önünde eleştirilen üçlü defanstan vazgeçip klasik dörtlü defansa dönen Kaf-Kaf, gruptaki 9 maçın 7'sinin berabere bittiği hafta içi mücadelesinde 1 puanla az da olsa teselli buldu. Karşıyaka'da Biçer döneminde kadro dışı kalıp ardından affedilmelerine rağmen kadroda tercih edilmeyen Harun ve Doğukan da bu maçla formalarına kavuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri