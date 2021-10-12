Karşıyaka Biçer olmadan ilk sınavda

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 transferle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken ilk 6 maçta yalnız puansız son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenip, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Karşıyaka, yarın yolların ayrıldığı teknik direktör Cüneyt Biçer'den yoksun çıkacağı ilk sınavda hafta içi mesaisinde Gümüşhanespor'a konuk olacak. Yenişehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Grupta Kaf-Kaf, 6 haftada 6 puanla düşme hattının averajla üstünde 12'nci sırada yer alırken, evinde şimdiye kadar 3 maçta gol yemeyen Gümüşhanespor, 12 puanla Play-Off hattında 4'üncü basamakta bulunuyor.

Karşıyaka'yı fesih işlemleri yapılan Cüneyt Biçer'in yerine yarın sahaya daha önce takımda teknik direktörlük de yapan Sportif Direktör Atilla Güneş'in çıkarması bekleniyor. Kemal Kılıç, Özcan Kızıltan, Engin Korukır, Erhan Altın gibi birçok tecrübeli teknik direktörün yeşil-kırmızılı kulüpte görev almak için nabız yokladıkları öğrenilirken, henüz bir teknik adam tercihi yapmayan Karşıyaka'nın Gümüşhanespor'un yanı sıra sıkışık takvimde pazar günü iç sahada oynanacak Ceyhanspor randevusuna da takımı iyi tanıyan Atilla Güneş yönetiminde çıkması öngürülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri