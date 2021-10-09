Kardemir Karabükspor: 5-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, ligin 6'ncı haftasında son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 19 ve 54'üncü dakikalarda Nurettin, 59'uncu dakikada Alihan, 77'nci dakikada İbrahim Koca ve 82'nci dakikada Hakan Yakup attı. Konuk ekipten Ahmet Yusuf, 49'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla lider Fethiyespor puanını 15'e çıkardı.

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