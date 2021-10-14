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Karatay Belediyesinden "ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karatay Belediyesinden

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Karatay Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, ilkokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirmek amacıyla "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi. İlçedeki 39 ilkokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve 1 ay sürecek olan turnuva, 4 Kasım'daki final maçıyla sona erecek. Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'ndeki turnuvanın ilk maçı öncesinde düzenlenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç de katıldı.

"Öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak istiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni etti. Eğitim, spor ve öğrenci dostu bir belediye olduklarına işaret eden Başkan Hasan Kılca, "2 yıla yakın bir süredir pandemi sebebiyle evden eğitim gördünüz ve bu süre zarfında ruhen, manen büyük zorluklar yaşadınız. Bizler de bu amaçla sizlerin spor yapabilmesi, daha iyi kaynaşıp sevgi ile dostluğunuzun pekişmesi için bu organizasyonu düzenledik. Turnuvaya 39 okulumuz katılıyor. Dereceye giren takımlarımıza ödüllerimiz var. Ama bizce en güzel ödül; aranızdaki sevgi ve saygının artmasına katkı sağlamak olacak" dedi.

"Yetenekli gençler lisanlı oyuncu olarak spor kulübüne dahil edilecek

Spor yatırımları ve projeleriyle her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını söyleyen Hasan Kılca, bu tür organizasyonlarla etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Kılca, "Karatay Belediyesi olarak çok daha sağlıklı nesiller için emek harcıyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüzün hocaları da bugün buradalar. Sizleri izleyecekler ve bu sayede aranızdan yetenekli öğrencilerimizi tespit edip kulüp bünyesine lisanlı sporcu olarak dahil edecekler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de turnuvadaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sağlıklı yetişmesi bizim için olduğu kadar ülkemizin geleceği için de önemli. Çünkü sizler, bizlerden sonra hizmet bayrağını emanet alacaksınız. Centilmenlik içerisinde bu maçların tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Spora, sporcuya ve eğitime olan desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da turnuvanın, öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkmasına katkı sunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası", Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın santrası ile başladı. - KONYA

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Karatay Belediyesinden 'ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası' - Haberler Spor
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