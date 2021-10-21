Karakoçan'da spor tesisleri yenilendi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karakoçan ilçesindeki spor tesislerinin bakım onarım çalışmalarını bitirdi.

Sporun her yaştan her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu kapsamda Karakoçan ilçesindeki spor tesislerinin bakım onarım ve yenilenme çalışmalarını tamamladı. Karakoçan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ndeki spor salonunun zemini, potalar, iç ve dış cepheleri ile giyinme odalarını yenileyen ekipler, futbol sahasında ise çift tribün, skorbord, aydınlatma, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Karakoçan ilçemizdeki spor salonu ve stadı yaptığımız yenileme çalışmalarıyla daha modern ve daha kullanışlı hale geldi. Karakoçan Spor Salonumuzda zemin tamamen yenilenerek potalarıyla iç ve dış cepheleri ile giyinme odalarının komple yenilenmesi ile spor salonumuz İlçe sporuna ve gençliğe çok daha konforlu hale getirildi. Karakoçan Spor Salonunun hemen yanında bulunan sentetik zeminli futbol sahasının: çift tribün, skorbord, aydınlatma, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları da tamamlandı. Böylece İlçemiz sporuna daha iyi bir hizmet sunacağız. Spor kompleksimizin Karakoçan sporuna ve gençlerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ