04.09.2019 16:27

SPOR Karakartal'ın izinde Beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı

ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 145 fotoğraf değerlendirilmeye alındı.

Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerni Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından takdim edildi. Fikret Orman, yarışmacılarla birlikte sergiyi de gezerken, fotoğrafların 20 Ekim tarihine kadar müzede sergileneceği ifade edildi.

Spor karakartal'ın izinde beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı" width="640" height="360" class="meta imgekcl"/> karakartal'ın izinde beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı" width="640" height="360" class="meta imgekcl"/>

Kaynak: DHA