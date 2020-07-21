SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Play-Off öncesi coşkulu destek
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SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Play-Off öncesi coşkulu destek

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Play-Off öncesi coşkulu destek - TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde yarın evinde Akhisarspor'u ağırlayacak olan Fatih Karagümrük'te taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

21.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:32

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Play-Off öncesi coşkulu destek

- TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde yarın evinde Akhisarspor'u ağırlayacak olan Fatih Karagümrük'te taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Karagümrüklü yüzlerce taraftarlar, Vefa Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda takımlarına coşkuyla destek verdi.

Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Fatih Karagümrük, TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde yarın saat 21.00'de evinde Akhisarspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi takımlarına destek vermek isteyen yüzlerce taraftar, Vefa Stadyumu'na akın etti. Takımlarına tezahüratlarla destek veren genci yaşlısı yüzlerce kişi, yarınki zorlu maç öncesi takımlarına moral verdi. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu antrenmanda, taraftarların birçoğunun maskesi dahi olmaması gözlerden kaçmadı.

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Play-Off öncesi coşkulu destek

Kaynak: DHA

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