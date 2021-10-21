Karadaş: "Tekrar lider olmak istiyoruz"

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında deplasmanda lider Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Öze Karadaş, rakipleri karşısında kazanarak tekrar lider olmak istediklerini söyledi.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Özer Karadaş, Vanspor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Karadaş, "Ligin 9. maçını oynuyoruz. Ligde çok iyi bir seri yakaladık. Bodrumspor maçından sonra hiç ara vermeden Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdük. İnşallah Cumartesi günü oynayacağımız Van maçından iyi bir sonuçla ayrılarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hazırlıklarımızı tamamladık. Her iki takım açısından da güzel ve zevkli bir müsabaka olacağına inanıyor ve oyuncularıma güveniyorum. İnşallah 90 dakika sonunda kazanan taraf biz olacağız" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Ardından istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar pas ve şut çalıştı. Sivas temsilcisi idmanı çift kale maçla tamamladı. Sivas Belediyespor kafilesi, Vanspor müsabakası için bu gece kara yolu ile Van'a gidecek.

Vanspor - Sivas Belediyespor müsabakası 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 14.00'te Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Yakup Özhan düdük çalacak. - SİVAS