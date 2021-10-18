Karabük Yenişehir GSK galibiyetle yoluna devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nü 29-23 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig takımlarından Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü sezonun ikinci maçında deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü sahadan 29-23 galip gelen taraf oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erol Sütçü, takımın öenmli bir galibiyet aldığını ifade ederek, " Süper lig yolunda zorlu bir rakibimizi deplasmanda yenmenin coşkusunu yaşadık. İstanbul'da maçı izlemeye gelen Karabüklü hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Ümraniye belediye spor karşılaşmasında sporseverlerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri