Karabük Üniversitesi Dünya Kupası Turnuvası'nda Çad şampiyon oldu

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan ülke takımlarının Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda mücadele ettiği KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının kazananı Çad oldu.

Toplam 21 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada renkli geçen maçlarda hem öğrenciler yeteneklerini sergiledi hem de futbolun birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği sayesinde kültürlerarası etkileşimde bulundu.

Turnuvanın final maçında Suriye ile Çad karşı karşıya geldi. Çad, Suriye'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Somali ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında Senegal, Somali'yi 6-4 yenerek üçüncülüğü elde etti.