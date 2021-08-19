SPOR Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştı

SPOR Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştıErgün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Vefa Spor Kulübü antrenörü Faruk Demir, daha önceden yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesi üzerine sporcularıyla duygusal bir vedalaşmanın ardından...

SPOR Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştı

Ergün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Vefa Spor Kulübü antrenörü Faruk Demir, daha önceden yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesi üzerine sporcularıyla duygusal bir vedalaşmanın ardından tedavi sürecini yeniden başlattı.

Körfez Vefa Spor Kulübü'nde genç futbolcu adaylarını geleceğe hazırlayan antrenör Faruk Demir yakalandığı Lenf kanserini yenmeyi başardıktan sonra hastalığı yeniden nüksetti. Demir bunun üzerine futbolcularıyla vedalaşmak zorunda kaldı.

Yorucu ve yoğun bir tedavi süreci olması nedeniyle hastalık aşamasında futbolcularıyla ilgilenemeyeceği belirten Demir, "Sporu ve sporcuları çok seviyorum. Bu ayrılığın beni üzdüğünü söylemek istiyorum. En kısa zamanda sağlığıma kavuşup geri dönmeyi amaçlıyorum." dedi. Tedavi için vedalaşan hocalarını hüzünle ve gözyaşları içerisinde dinleyen genç sporcular, Faruk Demir'in iyileşip dönmesi için dua edeceklerini ve biran önce aralarında görmek istediklerini söylediler. Körfez Vefa SK Kulüp Başkanı Muhammed Emin Kılıç, "Hocamız bir kez bu hastalığı yendi, yine başaracak ve aramıza dönecektir" dedi.

Faruk Demir? en az 2 aylık yoğun tedavi sürecinde ise yokluğunda genç sporcuları yardımcı antrenörler çalıştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı