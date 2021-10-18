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Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Spor
Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

Edirne'de kanocular, Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de kanocular, Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, nehre inerek yaklaşık 8 kilometre boyunca kürek çekti.

Kanocular, Meriç Nehri üzerindeki Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden başladıkları turu Süvari Köprüsü yakınlarında tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı açıklamada, sonbahar renklerinin içinde güzel bir tur gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentteki nehirlerin kano sporuna uygun olduğunu belirten Altun, "Doğa ve sporseverler olarak Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Nehirler su sporları için güzel bir olanak sağlıyor. Yine güzel ve sorunsuz bir tur gerçekleştirildi. Kano turlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

AA / Gökhan Zobar - Spor Haberleri
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