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Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kandilli Belediyespor Badminton takımını ödüllendirdi.

AYDIN (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kandilli Belediyespor Badminton takımını ödüllendirdi.

Kandilli Belediyespor Badminton takımı katılım sağladığı il turnuvasından dereceyle döndü. Sporculardan Fatma Yalçın, Ceylin Yaren Kılıç, Berrak Gündoğdu, Buğra Efe Torun, Zeynepsu Baş, İsa Fidan, Neslişah Kılıç, Mete Yavuz, Ömer Faruk Bayram madalyaları ile Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Öğretmen Musa Fidan ve sporcular ile bir süre sohbet eden Başkan Aydın, içinde kırtasiye malzemeleri ile belediye tanıtım ürünlerinin yer aldığı çanta hediye etti.

Başkan Aydın, Kasım ayında Türkiye Şampiyonası'na gidecek olan sporculara başarılar dilerken, minik sporcular ve öğretmen Fidan da Başkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kandilli'de başarılı sporcular ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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