Kadıköy'de maç golle başladı! Eski Fenerbahçeli boş pozisyonda affetmedi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini Antwerp karşısında bitirmek istiyor. Grupta 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan çıkarıp zirveyi yakalamanın peşinde

SERDAR AZİZ VE MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

CANLI ANLATIM

Dakika 2: Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi.

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