Kadıköy'de maç golle başladı! Eski Fenerbahçeli boş pozisyonda affetmedi
Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, sakatlıktan dönen Tisserand'a ilk 11'de şans verdi. Öte yandan Trabzonspor maçıyla takıma dönen Sosa, uzun bir aradan sonra ilk 11'de maça başladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini Antwerp karşısında bitirmek istiyor. Grupta 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan çıkarıp zirveyi yakalamanın peşinde
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.
Dakika 2: Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi.