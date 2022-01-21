Spor kanalı ESPN, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermeyecek
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'nin gelecek ay yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermeyeceği bildirildi.
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'nin gelecek ay yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermeyeceği bildirildi.
ESPN'nin etkinlik ve stüdyo prodüksiyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Norby Williamson, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 4 muhabirlerini olimpiyatlara göndermeyi planladıklarını ancak sonrasında uzaktan yayın yapma kararı aldıklarını belirtti.
Williamson, çalışanlarının güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.
Karar, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve Çin'in uyguladığı sıkı virüs tedbirleri nedeniyle alındı.
AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri