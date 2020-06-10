SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu

SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttuYavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) -Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan tedbirlere uyan Beşiktaş, TFF 2'nci Lig ve amatör takımların kalecileri, liglerin yeni dönemine parkta hazırlandı.

10.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:23

SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu

Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) -

Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan tedbirlere uyan Beşiktaş, TFF 2'nci Lig ve amatör takımların kalecileri, liglerin yeni dönemine parkta hazırlandı. Kaleci antrenörü Celalettin Barut nezaretinde parkta antrenmanlar gerçekleştiren genç eldivenler, hem eğlendi, hem de spor yaparak kondisyon tuttu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durdurulmasının ardından sporcular, pandemi sürecinde bireysel çalışmalarını gerçekleştirdi. Birçok sporcu, kondisyonunu tutabilme amacıyla evde çalışmalarını sürdürürken, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 3 genç eldiven ise bu süreci parkta antrenmanlar yaparak değerlendirdi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın U17 Takımının kalecisi Gökalp Karakayalı (17), Spor Toto BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor'un kalecisi Hüseyin Durgut (20) ve TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'un U10 Takımı'nın kalecisi Onur Barut (10), kaleci antrenörü Celalettin Barut nezaretinde antrenmanlarını, yaşadıkları sitenin bahçesindeki park alanı ve yürüme yollarında yaptı. 'Yeni normal' adımlarının öncesini kapsayan bu süreçte, liglerin yeniden açılacağı güne dek antrenmanlarını parkta gerçekleştiren genç eldivenler, böylelikle hem eğlendi hem de spor yaparak kondisyon tuttu.

DÜZENLİ ANTRENMANLAR YAPTIK

Antrenmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan kaleci antrenörü Celalettin Barut, Pandemi sürecinde sahahların kapatılması, bizleri böyle bir çalışmaya sevk etti. Çocukların kilo almalarını önlemek, form durumlarını iyi seviyede tutmak amacıyla sitemizin içerisindeki alanlardan yararlanıyoruz. Yeşil alanları, parkımızı ve yürüyüş alanını değerlendirerek antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Süreç boyunca da çocuklarımızla düzenli antrenmanlar yaptık. Antrenman yaparken de eğlenerek bu süreci geçiriyoruz dedi.

KONDİSYONUMUZU KAYBETMİYORUZ

Spor Toto BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor'un kalecisi Hüseyin Durgut, Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, sitemizde antrenmanlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı sahalar kapalıydı, biz de sitemizdeki alanları değerlendirdik. Bu sayede kondisyonumuzu kaybetmedik. Teknik açıdan, kondisyon açısından iyiyiz diye konuştu.

YEŞİL SAHALARDAN DAHA EĞLENCELİ OLUYOR

Beşiktaş U17 kalecisi Gökalp Karakayalı da, Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız dönemde de çalışmalarımızı sürdürdük. Her şey daha iyi olacak inşallah. Park alanında çalışma yapmak yeşil sahalardan daha eğlenceli oluyor. Eğleniyoruz ifadelerini kullandı.

İnegölspor U10 kalecisi Onur Barut da, Koronavirüs nedeniyle evlerimizde olduğumuz için antrenman yapamıyorduk. Hocamız sayesinde sitemizin içindeki parkta antrenmanlarımızı yaptık. Parkta daha eğlenceli oluyor. Hem oyun oynuyorum, hem antrenman yapıyorum dedi.

SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Şeyma Subaşı Yasmin Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Lionel Messi Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:27:20. #1.14#
title