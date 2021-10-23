Kahramanmaraşspor: 2-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Efe Kurtuluş (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

SARI KARTLAR: Ramazan, Oğuzhan (Somaspor) - Emre Özkan, Anıl, Hamit, Emre Bayram ( Kahramanmaraşspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan toplayıp zirve yarışından uzaklaşan Somaspor, evinde Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Ev sahibi ekip 28'inci dakikada Yasin Abdioğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Gol perdesini açan Yasin Abdioğlu, 61'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Somaspor puanını 14'e çıkardı. Kahramanmaraşspor ise henüz puanla tanışamayıp dipte kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri