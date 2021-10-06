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Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

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Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

Kağıtsporlu karateciler, Türkiye Şampiyonasından 1 altın 2 bronz madalyayla döndü.

KOCAELİ (İHA) - Kağıtsporlu karateciler, Türkiye Şampiyonasından 1 altın 2 bronz madalyayla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları, engelleri aşmaya ve başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Şampiyon sporcular, katıldıkları Türkiye Şampiyonasından 1 altın 2 bronz madalyayla döndü. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca İstanbul'da organize edilen Büyükler İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasında Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu sporculardan Burak Mert Can 67 kilogramda altın, Zeynep Sağlık 50 kilogramda bronz ve Şaban Köse +84 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un İşitme Engelliler Olimpiyatı'nın şampiyon sporcusu Burak Mert Can, elde ettiği derece ile 19-24 Kasım'da İran'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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