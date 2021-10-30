Kadir Has'ta 3. randevu

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor ile Karagümrük takımları Süper Lig tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor ile Karagümrük karşılaşacak. Her iki takımda Süper Lig tarihinde üçüncü kez birbirine üstünlük kurmak isteyecek. Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele yarın 13.30'da başlayacak. İki takım da daha önce Süper Lig'de 2 kez karşılaştı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabaka golsüz sona ererken İstanbul'da oynanan maçı ise Karagümrük 3-0 kazanmıştı.

İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 1 maçta da Kayserispor kazanmıştı. Bu maç 2-0 sona ermişti. - KAYSERİ

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