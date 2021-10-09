Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu ilk hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü konuk etti.

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu ilk hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 27-22 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Elazığ ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 12-11 önde girdi. İkinci yarıda ise rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 27-22 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresinde iki takım arasında gerginlik yaşandı. Sahaya antrenör ve yöneticilerin girmesiyle olaylar son buldu. Gerginliğin ardından Elazığ ekibinde Esengül Adsız, Sivas Belediyespor'da ise Nazlı Tan ve Büşra Sadıç kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 2'ye çıkartarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ise puansız kaldı.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. - SİVAS

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ferdi Kadıoğlu Stefan Kuntz Kim Min-jae Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Oğuzhan Asiltürk Yemek Tarifleri Fatma Şahin Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:06:31. #1.13#