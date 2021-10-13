Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

Kadınlar Euroleague, oyuncularının ve kulüplerinin sahaya her adım attıklarında gururla sergiledikleri değerleri keşfetmeye ve tanıtmaya çalışmak amacıyla yeni bir kampanya olan Gururla Kadın'ı tanıttı.

Kadınlar Euroleague, oyuncularının ve kulüplerinin sahaya her adım attıklarında gururla sergiledikleri değerleri keşfetmeye ve tanıtmaya çalışmak amacıyla yeni bir kampanya olan Gururla Kadın'ı tanıttı.

Dünyanın dört bir yanından en iyi kadın sporcuların temsil edildiği turnuvada, bu proje Avrupa ve ötesindeki takipçilere ve topluluklara ilham vermek ve kadın basketbolunu teşvik etmek konusundaki etkileri en üst düzeye çıkarmaya çalışacak. Kadınlar Euroleague'de oynamak, dünyanın dört bir yanından gelecek vadeden her basketbolcu için bir hedeftir ve bu hayalin peşinden gitmek, turnuvaya özgü olan kültür ve altyapının dinamik bir karışımını oluşturmaktadır. #ProudlyWoman, bu geniş çeşitliliği sergilemenin yanı sıra, taraftarların sporcuları tanımaları ve onlarla ilişki kurmalarını sağlamak umuduyla sporcuların hikayelerinden yararlanmayı hedefliyor.

KAMİL NOVAK: "HER SEZON ÇITAYI YÜKSELTMEYE KARARLIYIZ"

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak konuyla ilgili olarak, "Kadınlar Euroleague son yıllarda inanılmaz adımlar attı ve her sezon çıtayı yükseltmeye kararlıyız. Bu büyümenin kalbinde, elbette, Kadınlar Euroleague'i bu kadar özel yapan, Avrupa'dan ve dünyanın her yerinden gelen yetenekli, hırslı ve ilham verici kadınlar var. Yeni kampanyanın başlatılmasının rekabetin bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

Projenin bir kısmı, genç oyuncuların hikayelerden nasıl ilham alabileceklerini ve nesiller arasındaki bu köprünün nasıl gelişeceğini keşfetmekten oluşacak.

(İHA)

Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu İsmet Uçma Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Ezgi Mola
Spor Ozan Tufan Sergio Perez Serdar Aziz Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:08:16. #1.11#