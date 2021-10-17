Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103 - Haberler Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Elazığ İl Özel İdare'yi 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Elazığ İl Özel İdare'yi 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Hatayspor'a 103-61 mağlup oldu. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili olan konuk takım, ilk periyodu 35-8, ikinci periyodu 54-23, üçüncü periyodu 72-47 ve maçı 103-61 kazandı.

Hatayspor'dan Aaryn Willey kaydettiği 20 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Kolby Morgan'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 Hatayspor: 103 - Haberler Spor
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