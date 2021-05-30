SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti
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SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Kadın motorcular pistte nefes kestiOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadın sporcular kıyasıya mücadele etti.

SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadın sporcular kıyasıya mücadele etti. İlk kez düzenlenen sadece kadın sporcuların yarıştığı R25 Kadınlar Kupası'nda milli yarışçımız İlayda Yağmur Yılmaz birinci geldi. Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışları büyük bir heyecanla takip etti. Çok güzel bir organizasyona imza atıldığını dile getiren Sofuoğlu, Bugün ilk kez güzel bir olaya şahitlik ediyoruz. Çünkü ilk defa motosiklet dalında Kadınlar Kupası'nı yapıyoruz. Türkiye Mtosiklet Federasyonu'nun desteği ile 1 haftada her şeyi tamamladık. Bugün 14 kadın yarışmacıyla startı alıyoruz. Hepsi çok memnun, hepsi çok mutlu. Bu attığımız adım ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek duruma gelmesini sağlayacak dedi.

Milli yarışçı İlayda Yağmur Yılmaz'ın bu organizasyonun yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade eden Kenan Sofuoğlu, Biz İlayda'yı biraz daha hızlandırıp Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz. Bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Bugün güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Ben de Sakarya'dan bu rekabeti izlemeye geldim. Buraya gelen tüm kadınların da memnuniyetine, hevesine, mücadelerine şahit olacağım diye konuştu.

Yarışın çok güzel geçtiğini belirten İlayda Yağmur Yılmaz ise Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu organizasyonu yapma amacımız da Türkiye'den daha fazla sporcu çıkarmak. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Genç sporuların bu sporu ve pisti tanımasını sağlamak istiyoruz. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı sporculmarımız İlk deneyimlerine rağmen çok başarılı oldular ifadelerini kullandı.

SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti
SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti
SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti
SPOR Kadın motorcular pistte nefes kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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