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Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

Şampiyonada milliler, 6. grup ilk maçında Zrenjanin kentindeki Kristalna Dvoran Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da Sırbistan ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve 10 Ekim Pazar günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak - Haberler Spor
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