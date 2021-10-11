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Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da kampa girdi

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da kampa girdi

İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli takım, Trabzon'da kampa girdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli takım, Trabzon'da kampa girdi.

Teknik direktörlüğünü Cahit Süme'nin yaptığı milli takımda 50 kiloda Rabia Topuz, 52 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 57 kiloda Tuğçenaz Sürmeneli, 63 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda Şennur Demir olmak üzere 7 sporcu yer alıyor.

Cihan Başaran antrenör, Taner Koçbay ise kondisyoner olarak milli takım kampında bulunuyor.

Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına Trabzon'da başladıklarını belirterek, "18 Ekim'e kadar çalışmalarımızı Trabzon'da sürdüreceğiz. Daha sonra da 18-31 Ekim'de Erzurum Palandöken'de yükseklik kampına gireceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası olduğunu aktaran Süme, "Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız. İyi bir çıkış yapmayı hedefliyoruz. Takımımıza inanıyoruz. İnşallah güzel çalışmaların sonucunu da elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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