Kadın Boks Milli Takım Kaptanı Demir, Dünya Şampiyonası için iddialı Açıklaması

Kadın Boks Milli Takımı Kaptanı Şennur Demir, Dünya Şampiyonası'na ağır sıklet olarak katılıp kariyerini şampiyonlukla noktalamak istediğini söyledi.

Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 39 yaşındaki milli boksör Şennur Demir, aralıkta İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacak olmasına çok sevindiklerini ifade eden Demir, "Takım olarak birbirimize kenetlendik. Hepimizin hedefi aynı. Kendi ülkemizde şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." dedi.

Demir, olimpiyatlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun başarılarının dünyada ses getirdiğini vurgulayarak, "Kadınlarda, bu sporda 'Türkiye olarak biz de varız' dedirttik. Dünya Şampiyonası'nın da ülkemizde olması avantaj. 2-3-4-5 şampiyonluk birden gelecek inşallah." şeklinde konuştu.

"Şampiyon olarak kariyerimi noktalamak istiyorum"

Demir, 12 yıldır boks yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Biraz geç başladım spora. Bu son dönemim boksta. Benim için bu şampiyona bir avantaj. Kendi ülkemde dünya şampiyonu olarak spor kariyerimi taçlandırmak istiyorum. Olimpiyata katılmak için ağır sıkletten 75 kiloya düştüm ama maalesef olmadı. Rakiplerim biraz hızlı geldiler bana. Tekrar ağır sıklet kiloma çıktım. Dünya Şampiyonası'na ağır sıklet olarak katılıp şampiyon olarak kariyerimi noktalamak istiyorum."

"Bizden sonrakilere örnek olmaya çalışıyoruz"

Şennur Demir, kendisinin küçüklüğü döneminde imkanların yeteri kadar olmadığından yakınarak, "Biz köyde doğduk, büyüdük. Yol gösteren yoktu. 26 yaşında başladım spora. Okulda, köyde bir spor tesisine biri yönlendirmedi. Okulu bitirip İstanbul'da çalışmayı düşünüyordum, önümde örnek yoktu. Bizden sonrakilere örnek olmaya çalışıyoruz. Onlara, 'Sizin yaşınızda daha çok çalışsaydım.' diyorum." ifadesini kullandı.