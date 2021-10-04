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Kadın basketbolunda BOTAŞ-TÜBAD Kupası, Ankara'da düzenlenecek

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Kadın basketbolunda BOTAŞ-TÜBAD Kupası, Ankara'da düzenlenecek

BOTAŞ Spor Kulübü ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen BOTAŞ-TÜBAD Kupası, Ankara'da düzenlenecek.

ANKARA (AA) - BOTAŞ Spor Kulübü ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen BOTAŞ-TÜBAD Kupası, Ankara'da düzenlenecek.

BOTAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 6-9 Ekim'de 18. kez düzenlenecek kupaya bu sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Ankara'yı temsil edecek BOTAŞ, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve Çankaya Üniversitesi'nin katılacağı belirtildi.

Karşılaşmaların Ankara DSİ Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Turnuvanın maç programı şöyle:

6 Ekim Çarşamba:

14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi

17.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın

7 Ekim Perşembe:

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor

17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi

9 Ekim Cumartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor

19.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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