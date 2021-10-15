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Kadın basketbolunda 42. sezon başlıyor

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Kadın basketbolunda 42. sezon başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 42. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 42. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon da "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda Fenerbahçe, 15 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray'ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 15'e çıkardı.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1980-1981ODTÜ
1981-1982ODTÜ
1982-1983ODTÜ
1983-1984Beşiktaş
1984-1985Beşiktaş
1985-1986MTA
1986-1987MTA
1987-1988Galatasaray
1988-1989İstanbul Üniversitesi
1989-1990Galatasaray
1990-1991Galatasaray
1991-1992Galatasaray
1992-1993Galatasaray
1993-1994Galatasaray
1994-1995Galatasaray
1995-1996Galatasaray
1996-1997Galatasaray
1997-1998Galatasaray
1998-1999Fenerbahçe
1999-2000Galatasaray
2000-2001BOTAŞ
2001-2002Fenerbahçe
2002-2003BOTAŞ
2003-2004Fenerbahçe
2004-2005Beşiktaş
2005-2006Fenerbahçe
2006-2007Fenerbahçe
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009Fenerbahçe
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Fenerbahçe
2013-2014Galatasaray
2014-2015Galatasaray
2015-2016Fenerbahçe
2016-2017Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018Fenerbahçe
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Fenerbahçe

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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