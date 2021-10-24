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Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi. Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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