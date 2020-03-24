SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede
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Galatasaray, Bora Füzesi, İstanbul, DHA, Güncel

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanedeOlgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

24.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:18
SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Olgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile sarı-kırmızılı kulüpte test işlemleri sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal da tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Kançal hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, Evet diyerek cevap verdi.

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Kaynak: DHA

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SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

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