SPOR Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyorİtalyan devinin Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi İstanbul'daİSTANBUL, (DHA) - İtalya Serie A devi Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül'de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor.

Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

İtalyan devinin Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi İstanbul'da

İSTANBUL, (DHA) - İtalya Serie A devi Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül'de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Başakşehir ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak akademi, siyah-beyazlılarda forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral gibi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

İstanbul'da üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası) saha ile hizmet vermeye başlayacak akademi, Juventus Kulübü'nün altyapı sistemleriyle düzenleniyor. Eylül ayının 17'sinde düzenlenecek tanıtım etkinliğiyle eğitime başlayacak olan akademide; teknik detaylar, taktik bilgileri ve futbola dair her türlü eğitim verilecek. Eğitim içeriğinde İngilizce dil eğitimi ve özel beslenme programları da yer alacak.

Akademide Juventus Kulübü'nün belirleyeceği bir İtalyan teknik adam, başantrenör olarak görev yapacak. İstanbul'dan sonra İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin'de de eğitim faaliyetlerine başlayacak Juventus Türkiye Akademi, ülkemizde yaygın bir sistem kurmayı planlıyor.

KIZ ÇOCUKLARI JUVENTUS'TA OLACAK

Eğitim programına kız çocukları da katılacak. Akademide 5-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarına eğitim verilecek. 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için antrenman programları ve bireysel eğitim programları da olacak.

İtalyan başantrenör yönetiminde devam edecek çalışmalarda TFF antrenörlük lisansına sahip kişiler ve üniversitlerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği (BESYO) bölümlerinden mezun antrenörler görev alacak.

Kaynak: DHA