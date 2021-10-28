Josef de Souza'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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