SPOR Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak
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SPOR Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak

09.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:38
SPOR Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak

Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacakAlmanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevini bırakacak.

Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevini bırakacak.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sene düzenlenecek EURO 2020'den sonra Löw'ün görevinden ayrılacağı ifade edildi. Açıklamada Löw'ün, "Bu turnuvada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" sözlerine yer verilirken, Federasyon Başkanı Fritz Keller de, "Löw'ün kararına büyük saygı duyuyorum. Kendisi, dünya futbolunun en büyük teknik adamlarından biri" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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