İzmir DSİ'nin sağlık sponsoru Medicana

İZMİR (İHA) - Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir'de spor kulüplerine ve sporcu sağlığına destek olmaya devam ederken, İzmir DSİ Kadın Voleybol Takımı'nın sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

2021-2022 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligde mücadele edecek olan İzmir DSİ Kadın Voleybol Takımının sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, kulüp bünyesinde görev yapan profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Sağlık sponsorluğu imza töreni, İzmir DSİ Spor Kulüp Başkanı Tarık Kahraman ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal arasında düzenlendi.

Sporcu ve teknik heyetin sezon öncesi sağlık muayenelerinin yanı sıra 2021-2022 sezonu boyunca tüm sağlık hizmetlerinin Medicana tarafından sağlanacağını ifade eden Genel Müdür Dr. Ulvi Ünal, İzmir'de çok sayıda spor kulübüne sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Biz Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hastanelerimizin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı bir görev bildik. İzmir sporunun gelişmesi ve hak ettiği yerlere her branşta ulaşması için Medicana olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Tarık Kahraman ise, Medicana International İzmir Hastanesi'nin İzmir sporunun gelişimi için yaptığı katkılara teşekkür etti. - İZMİR

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