İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı AESH Pylea'yı ağırlayacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası 2. turu ilk maçında yarın Yunanistan ekibi AESH Pylea ile karşılaşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası 2. turu ilk maçında yarın Yunanistan ekibi AESH Pylea ile karşılaşacak.
Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak AESH Pylea-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında Belaruslu hakemler Dzianis Tadarashka ile Dzmitry Nazaruk görev yapacak.
İki takım anlaştığı için rövanş maçı da 24 Ekim Pazar günü aynı salonda aynı saatte oynanacak.
Avrupa kupalarında 39. maçını oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor daha önce çıktığı 38 karşılaşmada 16 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri