İzmir BŞB tur atladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF Cup) ikinci tur rövanş maçında Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea'yı 28-19'luk skorla mağlup etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF Cup) ikinci tur rövanş maçında Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea'yı 28-19'luk skorla mağlup etti.Celal Atik Spor Salonu'ndaki ilk maçı 28-27 kaybeden temsilcimiz, rövanş karşılaşmasındaki farklı galibiyetiyle turu atlamayı başardı. İzmir BŞB, Yunanistan temsilcisi önünde ilk yarıyı da 16-13 önde geçti. Üçüncü turdaki rakip, 27 Ekim'de çekilecek kurada belli olacak. İzmir BŞB'de Yeliz Özel 9, Tamara Bokaric ve Burcu Dindar 5, Sibel Kıcıroğlu 3, Yasemin Özgür ve Dilek Yılmaz 2, Ece Sözmen ve Gülsüm Bedel ise 1'er sayı kaydetti.- İzmir
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