İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Portekizli rakip

İZMİR (Habermetre) - Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda Yunanistan'dan Pylea'yı eleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 3. turda Portekizli Madeira Andebol SAD ile eşleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF European Cup) üçüncü turunda Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD ile eşleşti. İlk maç 13-14 Kasım İzmir'de, rövanş karşılaşması ise 20-21 Kasım'da Portekiz'de oynanacak. İkinci turda Yunanistan ekibi A. E. S. H. Pylea ile oynadığı ilk maçı 29-28 kaybeden İzmir ekibi, rövanşı 9 sayı farkla 28-19 kazanarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Bu sezon uluslararası arenada ilk maçlarına çıktıklarını, takımın bu nedenle heyecanlı ve stresli olduğunu belirten Antrenör Senar Dayat, "Pylea ile kendi seyircimiz önünde oynadığımız ilk maçta rakibimizin oyun anlayışını tam anlamıyla bilmiyorduk. Altı farkla öne geçmemize rağmen kaybettik. Rövanşta ise gereken önlemleri alıp, üstün bir oyun kurarak turu geçtik. Avrupa hedefinde ilk aşamayı geride bıraktığımız için çok mutluyuz" dedi.

Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD'ın Avrupa Kupaları tecrübesi olan bir ekip oluğuna dikkat çeken Dayat, "Bizim gibi Avrupa'da yıllarca üst düzey maçlar oynayan bir rakiple karşılaşacağız. Portekiz kadın hentbolu, son dönemde yükselişte. Her iki ekip de son 16'ya kalmak için büyük bir mücadele verecek. İki maçın da İzmir'de oynanması için hem Avrupa Hentbol Federasyonu, hem de Madeira Andebol SAD ile yazışmalar sürüyor" diye konuştu.

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