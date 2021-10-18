İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı - Haberler Spor
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İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı'nda birinciliği Arkas MAT takımı kazandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı'nda birinciliği Arkas MAT takımı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı'na 26 tekne katıldı.

Genel klasman ve IRC A0 kategorisinde Arkas MAT'ın birinciliğe ulaştığı organizasyonda IRC A1'de Team Line A Rossa, IRC A2'de 1. Cygnus, IRC B'de 1. Blicra Shakara ve Destek sınıfında da Pars ilk sırada yer aldı.

Öte yandan festival kapsamındaki kano yarışlarında da minik kızlarda Melis Dipligüneş, erkekler de ise miniklerde Ada Çalvakur, yıldızlarda Onat Cevhertaş ve büyüklerde Meriç Uyanık birinciliğe ulaştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı - Haberler Spor
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