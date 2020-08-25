SPOR İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor
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SPOR İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor

SPOR İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyorKONYA,(DHA)-İttifak Holding Konyaspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

25.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:42

SPOR İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor

KONYA,(DHA)-

İttifak Holding Konyaspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz eşliğinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen sabah antrenmanında koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak sahaya kurulan parkurlarda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular akşam saatlerinde ikinci antrenmanlarını yapıp günü tamamlayacak.

SPOR İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: DHA

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