SPOR İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'da bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

HİKMET KARAMAN: DEPLASMANDA 1 PUAN SEVİNDİRİCİ

Karaman karşılaşmayla ilgili ise 'Deplasmanda öncelikli hedefimiz 1 puandı. Tabii ki daha sonra da 3 puanı nasıl alabiliriz hesaplarıyla geldik. Konyaspor kendisine has özelliği olan bir takım. Bizimle birlikte son haftaların iyi çıkış yapan takımlarından birisi. Stratejik olarak Konyaspor bir puan aldıklarında 40 puan olacaklar. Aradaki farkı koruyup kalan 9 haftada üzerine 5-6 puan aldılar mı avantajlı oluyorlar. Bizden çok daha avantajlılar. Oyunda ise bizim defansımızda ya da oyunumuzda açıklar vermemizi boş alanlar bırakmamızı isteyen bir takım vardı. Şutlarımız cılız kaldı. Golü yemeden önce oyuncu değişikliği yapacaktık ancak iki dakika içinde çok basit bir hatayla beraberlik golünü yedik' dedi.

Deplasmanda aldıkları 1 puanın sevindirici olduğunu belirten Hikmet Karaman, 'Deplasmandan almış olduğumuz 1 puan sevindirici. Ligdeki sıralamaya bugün itibarıyla baktığımızda konumumuzu normal yerde görüyoruz. İyi değil, normal yerde. Ama hafta sonu oynayacağımız derbi maçından alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecek' ifadelerini kullandı.

ERSAN PARLATAN: RAKİBİMİZLE PUAN FARKINI KORUDUK

İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan da basın toplantısında, şehit pilot Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Parlatan, karşılaşma için ise her iki takımın birer puanı hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Biz maça başlamadan önce analiz yaparken; Ankaragücü kompakt oynayarak merkezi kapatarak kanatlardan bizim yapacağımız organizasyonlarda pozisyon bulabileceğimiz bir ekipti. Ama bugün Ankaragücü onu da iyi çözümledi ve bize ilk devre neredeyse pozisyon vermedi. Ortada bir oyun oldu. Ankaragücü kaptığı top sonrası etkili silahları olan bir takım. Nitekim de golü buldular. İkinci devre biraz daha risk aldık. Oyunu domine ettik. İyi oynadığımız dönemde bir dönemde 1-0 yenik duruma düştük. Ankaragücü skoru yakaladığı zaman hücum geçişlerini iyi yapan bir takım. Ancak biz de Ankaragücü'ne fazla fırsat vermedik. Daha çok topu rakip sahaya yığarak bir şekilde orada hakimiyet kurarak pozisyonlar bulmaya çalıştık. Neticesinde 1-1'i yakaladık. Daha sonra geri yaslanmadan belli riskleri alarak galibiyet elde etmek için çalıştık. Galibiyete yakın olan taraf da bizdik. Sonuç olarak rakibimizle puan farkını koruduk. Tabii hanemize 1 puan daha yazdırdık. Arkamıza baktığımız zaman bizim için bu da çok önemli.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı