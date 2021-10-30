İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen haftaYukatel Kayserispor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan Ahmed Hassan ve Hadziahmetovic'in yerine Cikalleshi ve Soner Dikmen'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Ahmed Hassan kadroda yer almadı.

Öte yandan Konyasporlu taraftarlar, yüzde 50 kapasiteye yakın tribünlerdeki yerini aldı.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı

Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı

 Yeni savaşa hazır olun! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi

Yeni savaşa hazır olun! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi

 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title