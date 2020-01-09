Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0
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Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı.

09.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:49
Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0

Olgucan KALKAN (DHA) - İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşan Konya ekibi, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor, ilk maçında Altınordu'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

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: Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0
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