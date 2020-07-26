SPOR İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanVIDEO YOKİsmail AKKAYAKONYA,(DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi bitirerek UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu, çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ve kupayı alıp bunu taçlandıracaklarını söyledi.

26.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:29

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

VIDEO YOK

İsmail AKKAYAKONYA,(DHA)-

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi bitirerek UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu, çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ve kupayı alıp bunu taçlandıracaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 5'nci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ligi 5'inci sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne gitme şansı doğduğunu belirten Erol Bulut, "Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'nci sırada bitirerek, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz" dedi.

BAŞKAN GÖREVİ BIRAKTIĞINDA BEN DE BIRAKIRIM'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da 2 hafta üst üste kazandıkları maçla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybediyoruz. Bir an da oyun konsantrasyonu ve verdiğimiz görevin dışında hareket edilince oyunu kaybettik ama artık bütün planlar seneye olacak" diye konuştu.

Hafta içi 'Konyaspor başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım' şeklinde yaptığı açıklamanın hatırlatılmasının ardından Korkmaz, "Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım" ifadelerini kullandı.

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı 3. Sayfa
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı Güncel
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız
Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mensur Işık Engin Altay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Caner Erkin Aziz Yıldırım Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: SPOR İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 02:03:31. #1.14#
title