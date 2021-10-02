İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin TuğralİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner(Dk. 46 Mpoku ), Serdar, Çekici (Dk.63 Rahmanovic) Bytyqi (Dk.82 Michalak), Ahmet Hassan (DK.

KONYA (DHA) -

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner(Dk. 46 Mpoku ), Serdar, Çekici (Dk.63 Rahmanovic) Bytyqi (Dk.82 Michalak), Ahmet Hassan (DK. 46 Cikalleshi)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı – Borja, Milunovic, Awaziem, Juanfran, Umut, Fatih Aksoy, Davidson (Dk.79 Candeias), Emre Akbaba (90+2 Efkan),  Efecan, Diedhiou (Dk. 83 Babacar)

GOLLER: Dk. 48 Fatih Aksoy, Dk.86 Awaziem (Kendi kalesine) ( Aytemiz Alanyaspor )

SARI KARTLAR: Milunovic, Borja, Diedhieu (Aytemiz Alanyaspor), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor ),

Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada Juanfran'ın ortasında Diedhiou topu kafayla indirdi. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

29'uncu dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında Hadziahmetovic'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

35'inci dakikada Efecan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Diedhiou kafayı vurdu ancak top auta gitti.

43'üncü dakikada Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği topa Diedhiou iyi yükseldi vurdu. Kaleci Sehic topu köşeden çıkardı.

48'inci dakikada Emre Akbaba'nın korner atışında Fatih Aksoy topu kafayla filelere gönderdi 0-1.

56'ncı dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Emre Akbaba'nın ceza alan sağ çaprazdan içeriye gönderdiği top, karambolde kaldı, Efecan'ın boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi Mert Güzenge VAR'ın uyarısıyla golü, pozisyondaki ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.

72'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı sağ çaprazından ortasına yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

86'ıncı dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awaziem'e çarparak ağlarla buluştu.1-1

Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Serdar Aziz Stefan Kuntz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:07:02. #1.17#