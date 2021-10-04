İtalya Futbol Federasyonu, Napolili Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya Futbol Federasyonu, Napolili Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
İtalya Futbol Federasyonu, Napolili Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı.

Napoli'nin Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından Koulibaly, karşılaşma sırasında maruz kaldığı ırkçılığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Koulibaly, "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." diye yazdı.

Serie A'daki ırkçılık hadisesiyle ilgili olarak FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, "Fiorentina taraftarlarının, Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı ifadeleriyle ilgili Federasyon Savcısı, maç raporlarını aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde, Floransa Emniyeti'nden hadiseyle ilgili daha fazla bilgi alınarak soruşturma yürütülecek." ifadeleri kullanıldı.

Napoli kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok." paylaşımını yaptı.

Ev sahibi takım da taraftarının karıştığı ırkçılık hadisesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayı en sert şekilde kınadığını belirtti. Fiorentina, yetkili makamların, söz konusu hadisenin sorumlularını belirledikten sonra bu kişilerin bir daha stada girmesini yasaklayacağını bildirdi.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Joe Biden
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Vladimir Putin Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya Futbol Federasyonu, Napolili Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:45:04. #1.11#