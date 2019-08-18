SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusuOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.
18.08.2019 18:57
SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.
Bordo mavili taraftarlar, Taksim İstiklal Caddesi'nde marşlar söyleyerek yürüdü.
Kaynak: DHA