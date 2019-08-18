SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu

SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu

SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusuOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.

18.08.2019 18:57
SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu

SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.
Bordo mavili taraftarlar, Taksim İstiklal Caddesi'nde marşlar söyleyerek yürüdü.

SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
Kaynak: DHA
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