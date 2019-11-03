Spor istikbal mobilya kayserispor - fenerbahçe maçının ardından

03.11.2019 22:39

Fenerbahçe maçının ardından

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇKAYSERİ, (DHA) -

İstikbal Mobilya Kayserispor'un evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda puan kaybı yaşadıklarını belirterek, Bugün deplasmanda kaybettik. Her ne olursa olsun Fenerbahçe olarak arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz. Herkes bundan emin olsun. Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını söyleyen arkadaşlara da buradan selam olsun. Hakemleri konuşmak benim işim değil. Bu konulara girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan sorumluyum. Takımımın bugün ortaya koyduğu performans sonucu gol bulması gerekiyordu. Bizim hakemlerin yaptığıyla işimiz yok diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, Kayserispor yönetimi ve taraftarlar olarak sezon başından bu yana istemediğimiz yerlerdeydik. Yönetimimizle birlikte ayağa kalkarak Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Takım içinde psikolojik yönde sorunlar vardı, son 3 günde bunları çözmeye çalıştık ve bu sonucu aldık. Çok zor bir deplasman olsa da Gençlerbirliği maçında da galibiyet almak istiyoruz şeklinde konuştu.

Takımı ligde tutmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Uygun, Allah'ın izniyle inşallah Kayserispor tarih yazarak, herkesin 'düştü' dediği takım düşmeyecek. Alabildiğimiz kadar puanları almak istiyoruz. Hedefimiz de ne kadar puan varsa bunun hepsini almaktır dedi.

Kaynak: DHA