İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Spor İstanbul Yıldızlar Ligi yarın yapılacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin sporun bütünleştirici gücünü kavraması, takım olma ve birlikte hareket edebilme farkındalığının gelişmesi, rekabet seviyelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek organizasyon Cebeci Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacak.

Organizasyona 33 farklı tesiste bulunan İBB spor okullarında eğitim gören "Performans Öncesi Gruplar"dan 692 çocuk ve okul spor salonlarından seçilen 135 çocuk katılacak.

Etkinlikte atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, yüzme, tekvando ve güreş branşlarında müsabakalar yapılacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet